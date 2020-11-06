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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

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Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
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Süper Lig'in 8. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Arjantinli oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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