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Fenerbahçe itiraz etmişti, ABB FOMGET'in şampiyonluğu tescillendi!

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#TFF#ABB Fomget#Fenerbahçe
Fenerbahçe itiraz etmişti, ABB FOMGETin şampiyonluğu tescillendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 22:18

TFF Etik Kurulu, Fenerbahçe'nin lig sürecinde yapmış olduğu itirazlar karşısında soruşturma açılan ABB FOMGET'in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğunu tescilledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu itirazları değerlendirdikten sonra ABB FOMGET'in şampiyonluğunu tescil ettiğini duyurdu.

İşte ABB Fomget'in açıklaması;

"ABB FOMGET’in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."

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#TFF#ABB Fomget#Fenerbahçe

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