Fenerbahçe istiyordu: Mallorca'nın Vedat Muriqi için belirlediği bonservis bedeli şoke etti!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, yıldızlarla dolu İspanya La Liga'da bu sezon sergilediği harika performansla birçok takımın ilgisini üzerine topladı.

Mallorca formasıyla bu sezon La Liga'da yalnızca 1 maç kaçıran ve 21 gol kaydeden Muriqi, gol krallığı yarışında 24 gollü Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'da sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala Kosovalı golcünün adı başta eski takımı Fenerbahçe ve Barcelona olmak üzere birçok kulüple anılmaya başlarken, Mallorca yıldız oyuncusu için istediği bonservis bedelini belirledi.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO!

Balear Adaları'nın en eski ve en çok okunan gazetesi Última Hora'nın haberine göre; Mallorca, 'Korsan' lakaplı golcüsü 32 yaşındaki Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.

LAZIO, SATIŞ HALİNDE KÂRDAN YÜZDE 45 PAY ALACAK!

Kırmızı-siyahlı kulübün sezon başında sözleşmesini Haziran 2029'a dek uzattığı taraftarın sevgilisi haline gelen golcü futbolcuyu takımda tutmak istediği ve bu nedenle yaz transfer döneminde yapılacak olası tekliflerde kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtildi.

Bunun gerekçesi olarak da Lazio'nun yapılacak olan satışta, net kârın yüzde 45'ini alacak olması gösteriliyor.

(***Mallorca Vedat Muriqi'yi Lazio'dan 7,5 milyon euro bonservis, 1 milyon euroyu aşan bonuslar ve sonraki satışta kârdan yüzde 45 pay karşılığında transfer etmişti.)

Başka bir deyişle Mallorca, Vedat Muriqi'yi 30 milyon euroya satarsa; yapacağı yaklaşık 21,5 milyon euroluk kârın yüzde 45'ine denk gelen 10 milyon euroluk tutarı Lazio'ya ödemek zorunda kalacak.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞ, AYRILIĞA VİZE ÇIKMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi takıma olarak öne çıktığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüyü ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği ancak oyuncunun kararı kulübe bıraktığı ve kulübün de ayrılığa onay vermediği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler devre arası transferinin son günlerinde Angers forması giyen Sidiki Cherif'i bonuslarla birlikte 25 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

ETO'O'YU GEÇİP KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ OLDU

Mallorca formasıyla La Liga'da çıktığı 140 maçta 55 gole ulaşan Vedat Muriqi, kulübün efsane oyuncularından Samuel Eto'o'yu geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.