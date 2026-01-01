Fenerbahçe istedi, Kim Min-jae transfer kararını verdi!

Haberin Devamı

Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-jae geleceği konusunda kararını verdi.

Fenerbahçe'nin, eski futbolcusuyla ilgilendiği ve Avrupa'dan birçok kulübün de Güney Koreli oyuncuyu istediği belirtildi.

BAYERN'DE KALMAK İSTİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Kim Min-jae, Fenerbahçe dahil birçok kulübün ilgisine karşın Bayern Münih'te kalmak istiyor.

Fenerbahçe'den 22 yazında ayrılarak Napoli'nin yolunu tutan 29 yaşındaki futbolcu, bir sezon sonra 50 milyon euro karşılığında Münih ekibine transfer olmuştu.

2025/26 sezonunda Bayer Münih formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan ve yalnızca 790 dakika sahada kalan Kim Min-jae, 1 asistlik performans sergiledi.