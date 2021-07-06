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GeriFutbol Fenerbahçe istedi, Beşiktaş imzayı attırıyor! Burak... Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 06.07.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş imzayı attırıyor! Burak... Son Dakika Transfer Haberleri

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Fenerbahçe istedi, Beşiktaş imzayı attırıyor! Burak... Son Dakika Transfer Haberleri

Son dakika haberi... Beşiktaş, Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan hatta sarı lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı. Yeni sezon öncesi yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Beşiktaş'tan son bilgiler haberimizde...

Son Dakika... Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin imza noktasına getirdiği Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı kadrosuna katmak istiyor.

Transfer için çalışmalara başlayan siyah beyazlılar 21 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katabilir.  Ntv Spor'un haberine göre; yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.

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Fenerbahçe istedi, Beşiktaş imzayı attırıyor Burak... Son Dakika Transfer Haberleri

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