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Fenerbahçe İstanbulspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? FB-İstanbulspor maçı bilet fiyatları ne kadar?

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Fenerbahçe İstanbulspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak FB-İstanbulspor maçı bilet fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 14:54

Fenerbahçe İstanbulspor maçı biletleri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de son hafta mücadeleleri yaşanacak. 38. hafta maçlarının ardından şampiyon takım belli olacak. Bu kritik karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler, Fenerbahçe İstanbulspor maç biletleri satış tarihine odaklandı. Son hafta maçının heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı günü araştırıyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? FB-İstanbulspor maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig'de 38. hafta kritik karşılaşmalara sahne olacak. Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşması da bu hafta oynanacak. İki ekip 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sarı lacivertli ekip, 26 Mayıs Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

FB-İstanbulspor arasında oynanacak maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletlerinin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.

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