Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül özel program dahilinde çalıştı. Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, bugün İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe'nin Youtube kanalında katıl abonesi olan taraftarlarına açık olacak. (Tüm katıl paketleri maç yayını için yeterli)

İki Takım Ağustos ayında da karşılaşmış, Fenerbahçe rakibini 4-0 mağlup etmişti..

Fenerbahçe, yeni transferlerin de görev aldığı maçta İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada Alper Potuk ve 73'te Mevlüt Erdinç kaydetti.

Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.