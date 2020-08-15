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Haber Giriş: 15.08.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı bilgileri

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Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı bilgileri
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Transfer haberleriyle gündeme gelen Fenerbahçe bir yandan da hazırlık maçlarını gerçekleştiriyor. Erol Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor ile yapacak. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı bilgileri

Fenerbahçe’nin İstanbulsporla gerçekleştireceği ile gerçekleştireceği hazırlık maçı için devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’la Samandıra’da kozlarını paylaşacak. Peki, İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe hazırlık maçı bilgileri

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı saat 17.00’de başlayacak. Yayıncısı paylaşılmayan karşılaşmanın Fenerbahçe TV veya Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalından yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri de İstanbulspor karşısında forma giyecek.

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçında sarıl-lacivertli takımın yeni transferleri Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de forma giymesi bekleniyor.

 

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