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Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgileri

#Süper Lig#Fenerbahçe#Başakşehir
Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro bilgileri

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı ile iki ekip Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son 12 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların sekizinde gol yemedi. Sarı lacivertliler ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi gözler bugün oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgileri

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Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden İstanbul Başakşehir, daha önce sarı-lacivertlileri aynı sezonda iki kez yenemedi. İstanbul Başakşehir'in Süper Lig tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe. Süper Lig'de oynadığı son yedi iç saha maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Fenerbahçe, son karşılaşmada Altay'ı 2-1 mağlup etti. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir, tek sezonda daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2016/17'de yaşadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen İstanbul Başakşehir, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek aldı.Süper Lig'in 2021/22 sezonunda kalesine en az isabetli şut gelen iki takım Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir.

Bu sezon Süper Lig'de en az 150 dakika görev yapan oyuncular arasında hiçbir isim Fenerbahçe forveti Serdar Dursun'dan daha sık gol atamıyor. İstanbul Başakşehir'in Süper Lig'de İstanbul takımlarına attığı son altı golün üçünü kaydeden Stefano Okaka, sezonun ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı. İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım İstanbul Başakşehir. Kartal, Boz Baykuşlar karşısında puan aldığı iki maça da Fenerbahçe'nin başında çıktı.

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Başakşehir

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