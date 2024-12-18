Fenerbahçe, İspanya'da ağır yaralı! Büyük fark...

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THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibine 90-63 yenildi.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 6. kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Barcelona ise 9. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona’da 25 sayı kaydeden Kevin Punter oldu.
Salon: Palau Blaugrana
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya), Steve Bittner (Almanya)
Barcelona: Punter 25, Anderson 18, Vesely 2, Satoransky 5, Parker 15, Sarr, Brizuela 11, Hernangomez 4, Nunez 4, Abrines 2, Parra 4
Fenerbahçe Beko: Baldwin 4, Hayes-Davis 7, Hall 9, Colson 15, Birch 8, Melli 3, Sertaç Şanlı 2, Mays 8, Biberovic 4, Guduric 3, Mert Ekşioğlu
1. Periyot: 20-12
Devre: 44-37
3. Periyot: 65-53