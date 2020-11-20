Fenerbahçe, İspanya deplasmanında rakip Real Madrid! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

Sezon başından bu yana istikrarsız performansıyla devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa ve Baskonia’ya karşı aldığı yenilgilerin üzerine bu kez başka bir İspanyol ekibi olan Real Madrid karşısına çıkacak.

Uzun bir dönem takımın yıldız isimlerinden Nando De Colo’dan yararlanamayacak olan sarı-lacivertlilerde Igor Kokoskov’un nasıl bir oyun planıyla parkeye çıkacağı merak ediliyor.

REAL MADRID

Oldukça kötü başladığı Euroleague sezonuna son 4 maçta kazanarak yoluna tam gaz devam eden Real Madrid ise Euroleague şampiyonu unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko’yu mağlup ederek bu sezon da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olduğunu göstermek istiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon 9 mücadelede 5 galibiyet alan İspanyol ekibi, son 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.

- Real Madrid’in bu sezon oynadığı 9 maçın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

- Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise oynadığı 9 maçta 4 galibiyet aldı. Bu maçların hiçbirinde 160 sayı barajı aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid deplasmanında çıkacağı mücadelede %7’lik oranda ev sahibi ekibin galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Real Madrid, son dönemde çıkışa geçerken Fenerbahçe Beko tam tersi durumda. De Colo'nun yokluğunda ağır yenilgiler alıyorlar. Real 4 maçtır kazanıyor ve forma girdi. Fenerbahçe ise farklı Barcelona yenilgisi sonrası Baskonia'dan da fark yedi. Çok kötü hücum ediyorlar. Şimdi bir başka zorlu İspanya deplasmanına çıkıyorlar. De Colo yine yok. Maçın içinde kalabileceklerini sanmıyorum. Real Madrid, ilk yarıdan öne geçip galibiyete ulaşır.

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