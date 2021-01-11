Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i geri çağırdı
Fenerbahçe, sezon başında Balıkesirspor’a kiraladığı genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’i geri çağırdı.
Sarı lacivertliler, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.
TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi. 2021'de oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Balıkesirspor'un, onay vermesi durumunda İsmail Yüksek, Fenerbahçe A Takım kadrosuna dahil olacak.
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