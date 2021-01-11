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GeriFutbol Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i geri çağırdı
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i geri çağırdı

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Fenerbahçe, sezon başında Balıkesirspor’a kiraladığı genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’i geri çağırdı.

Sarı lacivertliler, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.

TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi. 2021'de oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Balıkesirspor'un, onay vermesi durumunda İsmail Yüksek, Fenerbahçe A Takım kadrosuna dahil olacak.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i geri çağırdı

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