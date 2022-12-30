Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 2027 yılına kadar anlaştı

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Jorge Jesus'la birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen ve A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, Fenerbahçe ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatma konusunda anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

16 MAÇTA 1 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI

Bu sezon Fenerbahçe’de önce ön libero, ardından 8 numara mevkiinde başarılı olan İsmail, hem F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un hem A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un vazgeçemediği isim olmayı başardı. Bu sezon sarı lacivertli forma ile ligde ve Avrupa’da 16 maça çıkan İsmail 1 gol, 1 asistlik katkı yaparken Serie A devi İnter’in de İsmail Yüksek’i yakından izlediği bilgisi kulislerde dolaşıyordu.

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KUNTZ'UN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

2021-22 sezonunu şu an 2. Lig’de yer alan TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile geçiren İsmail Yüksek, Fenerbahçe’ye dönüşü ile birlikte adeta yeniden doğdu. Jorge Jesus’un kendisini verdiği şansı iyi değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu bu performansıyla bu yıl ay yıldızlı formayı da 4 kez giymeyi başardı. İsmail’in performansıyla birlikte piyasa değerinde de ciddi bir artış oldu. Haziran ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde 350 bin Euro olan değeri eylül ayında 2.3 milyon Euro’ya ekim sonunda ise 4.8 milyon Euro’ya kadar çıktı.