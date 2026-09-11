Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı!

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Fenerbahçe, Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini resmen duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kamuoyuna Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısı için kameraların karşısına geçen İsmail Kartal hiç beklenmedik bir açıklama yapmıştı.

İsmail Kartal, basın toplantısında soru almayacağını ifade ederek şunları söylemişti:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim."

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AZİZ YILDIRIM 'GÖREVİNİN BAŞINDA' DEDİ

İsmail Kartal'dan sonra kameraların karşısına geçen başkan Aziz Yıldırım ise "İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal’a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz. İsmail Kartal da bu şişe olayını söylüyor, ilaç alıyorum diyor. 20 senelik başkanlık dönemimde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden gönderdiğimi gördünüz mü, duydunuz mu, yaşadınız mı? O zaman devam. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin" şeklinde konuşmuştu.

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ANTRENMANA KATILMADI

Fenerbahçe’de saat 12.00’de başlayan antrenmanda İsmail Kartal yer almamıştı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yapmıştı.