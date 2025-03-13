Fenerbahçe İskoçya’da Tur Peşinde! Avrupa’da Son Çeyrek Finalistler Kim Olacak? İşte Günün En Çok Oynanan Maçları

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Rangers – Fenerbahçe 2.5 Gol Üstü

Günün Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç olan Rangers – Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %14’ü rövanşın da gollü geçeceğini tahmin ediyor.

Misli Yorumcusu Sabri Ugan’ın Tahmini

İlk maç öncesinde yazdığımı tekrarlayayım. Avrupa arenasında duygusal bağım olan takımların maçlarına objektif bakamıyorum. Öncelikle Fenerbahçe‘nin turu geçeceğine inananlara kalplerinin sesini dinlemelerini tavsiye ederim. (Oran çok iyi) Herhangi bir kulübe aidiyet hissi taşımayan bir futbolsever olarak, en gerçekçi tercihin ise karşılıklı gol olduğunu düşünüyorum.

Athletic Bilbao – AS Roma Maç Sonucu 1

Günün Şampiyon Oranlı bir diğer öne çıkan maçı Athletic Bilbao – Rangers karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %20’si ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

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Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın Tahmini

Çok zor bir eşleşme olmasına rağmen Bilbao’nun bu karşılaşmayı kazanmasını ve maçı en azından uzatmalara taşımasını bekliyorum. Roma son dönem performansı itibariyle çok formda olmasına rağmen, finalin ev sahibi olması motivasyonuyla San Mames’te farklı bir ev sahibi izleyeceğimizi düşünüyorum. Bilbao galibiyeti deneyeceğim.

Eintracht Frankfurt – Ajax Maç Sonucu 1

UEFA Avrupa Ligi bültenindeki en çok oynanan maçlardan biri olan Şampiyon Oranlı E. Frankfurt – Ajax karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %20’si Alman temsilcisinin rövanşı da kazanacağı görüşünde.

Misli Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini

Alman temsilcisi E.Frankfurt, Ajax deplasmanda ilk maçta 2-1’lik galibiyet elde ederek tur açısından önemli bir avantaj elde etti. İkinci karşılaşmada iç sahada yine galibiyet için sahaya çıkacaklar. Ajax önceki yıllardan bildiğimiz Ajax kadar etkili bir takım değil. Yeni yıldızlar yetiştirip uzun vadede başarı planlayan bir takım planlamasındalar. Şampiyonlar Ligi’nde de inişli çıkışlı performans ortaya koyduklarını aldıkları sonuçlardan zaten görüyoruz. Rövanş maçında da tecrübesiyle Frankfurt’un galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum tercihim 1.

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Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…