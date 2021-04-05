Fenerbahçe ilk yarıda kaleyi bulamadı! Galatasaray maçından sonra ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Denizlispor karşına mutlak galibiyet için çıkan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada topa sahip olsa da istediği gol pozisyonlarına giremedi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkarken sarı lacivertli takım, ilk 45 dakikada kaleyi bulan şut çekemedi.

Topa büyük oranda sahip olan sarı lacivertliler, üretkenlik anlamında ise sıkıntı yaşadı.

G.SARAY MAÇINDAN SONRA İLK KEZ...

Sarı lacivertli takım, sezonun üçüncü haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

BELÖZOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Valencia ve Samatta 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Jose Ernesto Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright-Osayi Samuel, Marcel Tisserand, Mame Thiam ve Filip Novak yer aldı.



EMRE BELÖZOĞLU'NUN FUTBOL A TAKIM DİREKTÖRÜ OLARAK İLK MAÇI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.



SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.







SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak ligin 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 11 Ocak'ta oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı.

Sinan Gümüş, böylece ligde 84 gün sonra sarı-lacivertli formayla ilk 11'deki yerini aldı.

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