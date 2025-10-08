×
Fenerbahçe ilk kez Skriniar'sız!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Süper Lig
Fenerbahçe ilk kez Skriniarsız
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 07:00

Fenerbahçe'nin savunmadaki bel kemiği, Tedesco'nun sahadaki lideri cezası nedeniyle Karagümrük maçında oynayamayacak. Böylelikle Slovak stoper, 37 maç sonra takımını yalnız bırakmış olacak.

Süper Lig’in 7. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi’ndeki Nice maçına da aynı 11’le çıkarak bu sezon Fenerbahçe’de bir ilke imza atan Domenico Tedesco, Samsun’dan sonra milli ara dönüşünde de kadrosunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalacak. Sarı lacivertlilerde kaleci Ederson takımla Samsun’a götürülmesine karşın yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılırken İsmail Yüksek ve Nene ise teknik direktör tercihi ile kulübeye çekilmişti. Milli ara dönüşü Karagümrük ile oynayacak olan Kanarya bu maçta ise Milan Skriniar’dan yararlanamayacak.

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi

Takımda çok sevilen ve saha içi liderlik görevini üstlenen Skriniar, Domenico Tedesco’nun da sahada en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Performansıyla göz dolduran, kulüpte yaşanan başkanlık değişiminden de etkilenmeyen Slovak stoper düşmeyen grafiği ile ciddi takdir topladı. Taraftarın da büyük bir sevgi duyduğu Skriniar gördüğü 4 sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında takıma katıldığı andan itibaren 37 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada yer alırken ilk kez arkadaşlarını tribünden izleyecek.

1260 dakika ile zirvede yer alıyor

2024-25’in 2. yarısında 16’sı Süper Lig’de, 4’ü Avrupa Ligi’nde, 3’ü de Türkiye kupasında olmak üzere 23 maçın tamamına ilk 11’de başlayan Skriniar hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Uzatmalara giden ve Rangers karşılaşmasıyla birlikte 2 bin 100 dakika oynadı. Bu yıl da 14 resmi maçın tamamında ilk 11’e giren ve son düdüğü kadar sahadan kalan tek oyuncu Slovak yıldız olurken 1260 dakika görev yaptı. Skriniar’ın yokluğunda Tedesco’nun Çağlar-Oosterwolde ikilisini sahaya sürmesi beklenirken sakatlıktan tamamen kurtulan Becao’nun kulübede olması bekleniyor.

#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Süper Lig

