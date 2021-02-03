Fenerbahçe ilk golü attığı 12 maçı da kazandı
Süper Lig’de bu sezon ilk golü attığı maçların tamamını kazanan tek takım olan Fenerbahçe bu geleneği Hatay’da da sürdürdü.
Deplasmanda perdeyi 26. dakikada Senegalli forveti Mame Thiam ile açan Fenerbahçe galibiyet serisini 12 maça çıkardı.
HATAY’IN SERiSi SONA ERDi
Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği 4 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Hatayspor’un serisini beşinci maçta Fenerbahçe sonlandırdı. Akdeniz ekibi düne kadar çıktığı 4 maçın 3’ünü kazanırken tek beraberliğini 2-2 biten Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı.
F.BAHÇE HERKESi YENDi!
Ligin ilk yarısında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en az iki kez karşılaştığı 72 takımın tamamını mağlup etmeyi başarmış oldu.
DIŞ SAHADA KENDiNi AŞTI
Bu sezon Süper Lig’de 8 deplasman maçı kazanan Fenerbahçe daha önceki iki sezonun toplamındaki galibiyet sayısını şimdiden geride bıraktı.
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