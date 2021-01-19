Fenerbahçe ilk golü atınca affetmiyor
Sarı lacivertliler öne geçtiği maçlarda bir daha arkasına bakmıyor. İlk golü attığı 9 maçın tamamını kazanan Kanarya bunu başaran tek takım oldu. F.Bahçe ilk yarıda 6’sı isabetli 12 şutla kendini aştı.
Ankaragücü’nü devirerek zirve takibini sürdüren F.Bahçe istatistiklerde kendini aştı.
Bu sezon ilk golü attığı bütün Süper Lig maçlarını kazanan tek takım Kanarya oldu. F.Bahçe 9 maçtan 27 puan çıkarmayı başardı.
Sarı lacivertliler dün bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (12) ve en fazla isabet bulduğu (6) Süper Lig maçını oynadı.
5 MAÇTIR KAYBETMiYOR
5 maçtır puan kaybetmeyen F.Bahçe, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2017-18’de 8 maçla yakalamıştı.
F.Bahçe ayrıca bu sezon evinde ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı.
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