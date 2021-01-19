Fenerbahçe ilk golü atınca affetmiyor

Ankaragücü’nü devirerek zirve takibini sürdüren F.Bahçe istatistiklerde kendini aştı.

Bu sezon ilk golü attığı bütün Süper Lig maçlarını kazanan tek takım Kanarya oldu. F.Bahçe 9 maçtan 27 puan çıkarmayı başardı.

Sarı lacivertliler dün bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (12) ve en fazla isabet bulduğu (6) Süper Lig maçını oynadı.

5 MAÇTIR KAYBETMiYOR

5 maçtır puan kaybetmeyen F.Bahçe, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2017-18’de 8 maçla yakalamıştı.

F.Bahçe ayrıca bu sezon evinde ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı.