Fenerbahçe ilgileniyordu, Galatasaray alıyor! Takas formülü

Haberin Devamı

Ligi 4. kez üst üste şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’da transfer gündeminin üst sıralarında yer alan isimlerden biri bir kez daha Frank Anguissa oldu. Daha önce de Sarı-Kırmızılılar’ın transfer listesine giren Kamerunlu yıldızın, Napoli’den ayrılma ihtimali yeniden konuşulurken, transferde dikkat çekici bir senaryo ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Napoli, savunma hattı için Galatasaray forması giyen Wilfried Singo’yu yakından takip ediyor. Serie A ekibinin, Fildişili savunmacıyı kadrosuna katmak için çeşitli formüller üzerinde çalıştığı ve bu süreçte Frank Anguissa’nın takasta kullanılabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Galatasaray Yönetimi, Anguissa’yı uzun süredir izliyor. Napoli ile sözleşme konusunda zaman zaman belirsizlik yaşayan tecrübeli orta saha, daha önce de Sarı-Kırmızılılar’ın radarına girmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Son haftalarda ise oyuncunun yeniden ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte Galatasaray’ın dosyayı yeniden açtığı belirtiliyor.

Transfer yarışında Galatasaray yalnız değil. Daha önce Fenerbahçe’nin de Anguissa’nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ve Sarı-Lacivertlilerin olası bir fırsatta devreye girmeyi planladığı ifade ediliyor. Böylece Napoli’nin yıldızı için ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya gelebilir.

Okan Buruk’un orta sahada fizik gücü yüksek, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu istediği bilinirken, Anguissa’nın profili bu arayışa oldukça uygun görülüyor. Hem savunma katkısı hem de top taşıma becerisiyle öne çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın alternatif orta saha adayları arasında önemli bir yerde bulunuyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Singo’nun Galatasaray için stratejik öneme sahip olması nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetimin olası bir takas teklifine nasıl yaklaşacağı merak konusu. Ancak Napoli’nin savunma için Singo’yu istemesi ve Galatasaray’ın orta sahada Anguissa’yı değerlendirmesi, iki kulüp arasında sürpriz bir takas formülünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Yaz transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu dosyanın daha da hareketlenmesi bekleniyor.