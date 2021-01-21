Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlik Sivas'ta da devam etti! Yina yayınlanmadı...
Fenerbahçe ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik Sivas'ta da devam etti. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin maç önü ve sonrasındaki röportajlarını yayınlamadı.
Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşa tepki olarak giydiği tişörtler nedeniyle beIN Sports’un maç önü ve maç sonu röportajları yayınlanmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması YİNE yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerine yer verildi.
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