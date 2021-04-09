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HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe ile VakıfBank arasındaki Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi yarın başlıyor
GeriVoleybol Fenerbahçe ile VakıfBank arasındaki Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi yarın başlıyor
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ile VakıfBank arasındaki Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi yarın başlıyor

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Fenerbahçe ile VakıfBank arasındaki Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi yarın başlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi maçları yarından itibaren oynanacak.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı, VakıfBank ise Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin programı şöyle:

- Yarın:
20.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

- 13 Nisan Salı:
19.30 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

- 16 Nisan Cuma:
20.30 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

Fenerbahçe ile VakıfBank arasındaki Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi yarın başlıyor

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