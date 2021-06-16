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Spor Arena
Haber Giriş: 16.06.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ile Trabzon’un 3 Temmuz düellosu

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Fenerbahçe ile Trabzon’un 3 Temmuz düellosu

2 ezeli rakip arasında tansiyon yükseldi... Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 3 Temmuz tartışmaları yeniden alevlendi.

Bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun önceki günkü “2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir” sözlerine F.Bahçe resmi sitesinden yanıt verdi.

ŞAŞKINLIKLA TAKiP ETTiK

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada “Toplum olarak FETÖ’nün her alanda ülkemize verdiği zararın karşısında yekvücut durmamız gereken bu süreçte sayın Ahmet Ağaoğlu’nun, bu hain örgütün değirmenine su taşıyan açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettik” denildi.

HAFIZA KAYBI YAŞIYORLAR

Trabzon sitesinden “Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamızdır!” açıklamasıyla CAS kararı ile ‘şike cezaları’ diyerek UEFA’dan paylaşım yaptı.

Fenerbahçe ile Trabzon’un 3 Temmuz düellosu

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