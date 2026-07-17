Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor! Menajeri Pazartesi İstanbul'da

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Fenerbahçe'de transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelen isimlerin ardından yönetim artık gidecek isimlere yoğunlaşmış durumda.

LIVA'DAN ŞOK ÇIKIŞ

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat kalecinin, sarı-lacivertli kulüple devam eden 2 yıllık sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdirmek istediği öne sürüldü.

DINAMO ZAGREB BEKLEMEDE

Bir süredir Livakovic’i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Dinamo Zagreb, transferde bekleyişini koruyor.

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HIRVAT BASINI YAZDI

Hırvatistan basınından Vecernji’nin haberine göre tecrübeli kaleci, bonservis görüşmelerinden bağımsız olarak sözleşmesini feshetme seçeneğini gündemine aldı.

MENAJERİ GELİYOR

Livakovic’in menajeri Andy Bara’nın pazartesi günü Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geleceği ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

GÜNDEM YOĞUN

Yapılacak toplantıda sözleşme feshi, alacaklar ve Dinamo Zagreb’e olası dönüşün şartlarının masaya yatırılması bekleniyor.