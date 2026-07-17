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Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor! Menajeri Pazartesi İstanbul'da

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Livakovic
Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor Menajeri Pazartesi İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 08:52

Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerde 'sözleşme fesih' gelebilir.

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Fenerbahçe'de transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelen isimlerin ardından yönetim artık gidecek isimlere yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor Menajeri Pazartesi İstanbulda

LIVA'DAN ŞOK ÇIKIŞ

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat kalecinin, sarı-lacivertli kulüple devam eden 2 yıllık sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdirmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor Menajeri Pazartesi İstanbulda

DINAMO ZAGREB BEKLEMEDE

Bir süredir Livakovic’i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Dinamo Zagreb, transferde bekleyişini koruyor.

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Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor Menajeri Pazartesi İstanbulda

HIRVAT BASINI YAZDI

Hırvatistan basınından Vecernji’nin haberine göre tecrübeli kaleci, bonservis görüşmelerinden bağımsız olarak sözleşmesini feshetme seçeneğini gündemine aldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor Menajeri Pazartesi İstanbulda

MENAJERİ GELİYOR

Livakovic’in menajeri Andy Bara’nın pazartesi günü Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geleceği ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshediyor Menajeri Pazartesi İstanbulda

GÜNDEM YOĞUN

Yapılacak toplantıda sözleşme feshi, alacaklar ve Dinamo Zagreb’e olası dönüşün şartlarının masaya yatırılması bekleniyor.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Livakovic

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