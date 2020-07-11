Fenerbahçe ile Sivasspor 28. kez karşı karşıya geliyor

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde yaptığı son 3 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, haftaya 50 puanla 7. sırada giriyor.

- Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

- 4 oyuncu ceza sınırında



Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak.

- Stoperde belirsizlik sürüyor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor.



Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya.

Fenerbahçe'de teknik heyet, savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.

-28. randevu

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



- İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak.



İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.



Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü.



Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.



Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.

- Farklı skorlar



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.



Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.



Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.