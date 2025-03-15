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Fenerbahçe ile Samsunspor 64. randevuda

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Samsunspor
Fenerbahçe ile Samsunspor 64. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 12:32

Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Samsunspor, 64. kez birbirine rakip olacak.

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Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 64. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 63 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken 16 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.

Bu sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE EVİNDE SADECE 2 MAĞLUBİYET YAŞADI

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu.

Söz konusu 31 maçta rakibini 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

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FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

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Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Samsunspor

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