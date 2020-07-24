Fenerbahçe ile Rizespor 38. randevuda! Karadeniz ekibi İstanbul'da en son...

İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



- İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.

- Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de



Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı.

Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.



- İptal edilen maç



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, çok ilginç gelişmelere sahne oldu.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



- Farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı.

Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.

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