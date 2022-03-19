Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda!

#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında oynayacağı Konyaspor ile 42. kez karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de yarın Kadıköy’de saat 19.00’da Konyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 42. kez karşılaşacak. Geride kalan 41 müsabakanın 31'ini sarı-lacivertliler kazanırken, 7’sinde mağlup oldu ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 106 gol kaydederken, Konyaspor 46 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 5 maçın 4’ünü kazandı

Süper Lig’de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor’u 2-1, Hatayspor’u 2-0, Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler Yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna