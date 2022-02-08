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Fenerbahçe ile Kayserispor 13. randevuda

#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Kayserispor
Fenerbahçe ile Kayserispor 13. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda 13.kez karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselebilmek için karşılaşacak.

İki ekip bugüne kadar 12 kez Türkiye Kupası maçında karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Fenerbahçe, 2 kez Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. Bu 12 maçta Fenerbahçe 27 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı. İki ekip son olarak 2019-2020 sezonunda İstanbul’da kupa maçına çıktı. Bu maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0
2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0
2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3
2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0
2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1
2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2
2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4
2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0
2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0
1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2
1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0

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