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Fenerbahçe ile Kasımpaşa ile 44. randevuda

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Kasımpaşa
Fenerbahçe ile Kasımpaşa ile 44. randevuda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 11:24

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Ülker Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 44. kez rakip olacak.

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İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 108 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 22 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 16'sını kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 50 gole, Kasımpaşa 22 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa ile 44. randevuda

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

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2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

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FENERBAHÇE SON 11 MAÇTA 10 KEZ KAZANDI, 1 KEZ KAYBETTİ

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 30 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Kasımpaşa

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