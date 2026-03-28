Fenerbahçe ile Jose Mourinho, transferde karşı karşıya! İkisi de eski yıldızının peşinde...

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 21:46

Fenerbahçe, sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek Filip Kostic'i renklerine bağlamak için başta Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho olmak üzere birçok kulüple yarışa girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, eski yıldızlarını renklerine bağlamak için harekete geçtiği yazıldı.

FENERBAHÇE GERİ İSTİYOR

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Jose Mourinho döneminde kiralık olarak forma giyen ve Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski futbolcusu Filip Kostic'i istiyor.

RAKİP MOURINHO

Haberde, Portekizli çalıştırıcı yönetimindeki Benfica'nın yanı sıra Cagliari, Parma ve Genoa'nın talip olduğu iddia edildi.

JUVENTUS SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

Haberde, milli oyuncumuz Kenan Yıldız ve Amerikalı futbolcu McKennie'nin sözleşmelerini uzatan Juventus'un Kostic'e bir mukavele teklif etmeyeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan devinde 22 resmi maçta forma giyen Kostic, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçtiğimiz sezonu sarı-lacivertlilerde kiralık olarak geçiren Kostic, çıktığı 35 maçta, 2 gol - 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı. 

