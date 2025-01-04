Fenerbahçe ile Hatayspor 9. randevuda

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.

İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

HATAYSPOR'A KARŞI 'GOLCÜ'

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

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İÇ SAHA KARNESİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında kalesini gole kapatmasa da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Oynanan 16 mücadelenin 15'inde Dominik Livakovic kaleyi korurken, 1 maçta İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleyi devraldı. Kanarya, 7 müsabakada kalesini gole kapatırken bu süreçte kalesinde 15 gol gördü.