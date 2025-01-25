Fenerbahçe ile Göztepe 58. randevuda

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İki takım lig tarihinde 58. kez birbirlerine rakip olacak.

İstanbul temsilcisi ile İzmir ekibinin karşılaştığı 57 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazanırken 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım ligde sarı-kırmızılı rakibine 87 gol atarken, Göztepe 42 gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında 2 takım arasında İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken Fenerbahçe 53, Göztepe ise 17 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.

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Fenerbahçe, İstanbul'daki 27 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.