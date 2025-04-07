Fenerbahçe ile Galatasaray, Brezilyalı kaleci Lucas Perri için karşı karşıya geldi!

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Süper Lig'de sezonun bitmesine 8 hafta kala transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.

Sezon sonunda Muslera'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın şimdiye dek birçok kaleciyle görüştüğü ve Lyon forması giyen Lucas Perri'nin de bu file bekçileri arasında yer aldığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma noktasına geldiği Lucas Perri için devreye girdi.

Galatasaray'ın Lyon'la 5+1 milyon Euro bonus karşılığında prensipte el sıkıştığı, Fenerbahçe'nin de buna yakın bir teklifle Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtiliyor.

Sarı -Lacivertlilerin Brezilyalı kaleciye üç yıllık sözleşme önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

"LIVAKOVIC, İNGİLİZ KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR" İDDİASI

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Öte yandan haberde Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde Perri'yle görüştükleri yönünde çıkan haberleri yalanladığı, bunun sebebinin de Livakovic'in İngiliz kulüpleriyle yaptığı görüşmeler olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyi kadrosuna katmak isteyen kulüplerin elini güçlendirmek istemiyor.

LUCAS PERRI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Olimpik Lyon formasıyla 38 maça çıkan Lucas Perri 47 gol yerken, 12 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Ocak 2024'te 3 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer edilen ve piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Brezilyalı kalecinin Lyon ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.