Fenerbahçe ile Denizlispor 41. randevuda

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.



- Denizlispor galibiyete hasret



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.



- Fenerbahçe, son 8 maçın 7'sini kazandı



Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



- Denizli'deki maçlar



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor.

İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi.

Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.



- Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

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