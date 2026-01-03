×
Fenerbahçe ile CSKA Moskova anlaştı, son karar Oğuz Aydın'da! İşte bonservisi

Süleyman Arat
Fenerbahçe ile anlaşan CSKA Moskova, bugün görüşeceği Oğuz Aydın'ı da ikna ederse transfer gerçekleşecek.

Fenerbahçe, ikinci yarının kadro yapılanması kapsamında ilk somut adımı dün attı ve genç yıldızı Oğuz Aydın’ın transferi konusunda CSKA Moskova ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli yönetim, milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna dek Rus kulübüne kiralamayı kabul etti.

10 MAÇ OYNARSA CSKA'DA KALICI OLACAK

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya gereği CSKA Moskova, 6 aylık kiralama bedeli olarak Fenerbahçe’ye 650 bin Euro ödeyecek. Rus medyasına göre 25 yaşındaki kanat oyuncusu, lig ve Rusya Kupası’nda toplam 10 karşılaşmada forma giydiği takdirde satın alma opsiyonu devreye girecek.

2024'TE 6 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, 2024’te 6 milyon Euro’ya aldığı Oğuz’ın satın alma opsiyonunu 6 milyon Euro olarak belirledi. Sarı lacivertliler ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay ve toplamı 1 milyon Euro’yu bulan bonuslar alabilecek. Fenerbahçe ile anlaşan CSKA, bugün görüşeceği Oğuz’u da ikna ederse transfer gerçekleşecek.

54 KARŞILAŞMADA 7 GOL, 10 ASİST ÜRETTİ

Sarı-lacivertli kulübe geldiği günden beri en fazla forma şansı bulan oyuncular arasında yer alan Oğuz Aydın, bu sezon 24 maçta oynayıp 2 asist yaptı.

Milli futbolcu, sarı lacivertli takımdaki toplam 1.5 sezonunda ise 54 resmi karşılaşmaya çıkıp, 7 gol, 10 asist üretti.

