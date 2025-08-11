Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yılın takasını Gedson bozdu! İrfan Can, İsmail Yüksek, Mert Günok...

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bazı futbolcularla ilgili takas görüşmeleri yapıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde medyaya yansımış ve bir hayli yankı yaratmıştı. Sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamış ve konu gündemdem kalkmıştı...

Transfer kulislerine dün bomba gibi düşen bir haber, bu takasın neden gerçekleşmediğini ortaya koydu. Şimdi gelin bu iddianın ışığında bu konuda yaşananları anlatalım...

Solskjaer’in raporundaki iki F.Bahçeli: İrfan Can-İsmail

Ön libero ve sağ kanada oyuncu arayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetime sunduğu transfer listesinde yer alan oyuncular arasında İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bulunuyordu. Norveçli teknik adam, Fenerbahçe’de düzenli olarak forma şansı bulamayan iki futbolcunun kendileri için ideal olduğunu, transfer edilmeleri halinde büyük katkı yapacağını ifade etti.

Jose Mourinho da takasa onay verdi: Gedson ve Mert Günok

Solskjaer'in bu sözleri üzerine harekete geçen siyah beyazlı yöneticiler, Fenerbahçe ile temasa geçip, İrfan Can ile İsmail’e talip olduklarını bildirdi ve bu konudaki düşüncelerini sordu. Teklifi değerlendirmeye alan sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra şu cevabı verdi: “İrfan Can ve İsmail’i verebiliriz ama karşılığında Gedson Fernandes ile kaleci Mert Günok’u isteriz.”

Gedson Rusya’ya gitmeye kararlıydı

Beşiktaş, yönetimi bu talebe sıcak baktı ancak futbolcuların da onayı gerekiyordu. İşte bu noktada aşılamaz bir engel ortaya çıktı. O dönemde Spartak Moskova ile görüşüp söz kesen Gedson Fernandes, kariyerine Rusya’da devam etmek istediğini söyledi. Nitekim birkaç gün sonra da Rus ekibine transfer oldu. Fenerbahçe Gedson’un yerine başka bir oyuncu kabul etmeyince de yılın takası gerçekleşemedi.