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GeriFutbol Fenerbahçe ile berabere kalan Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan 'beraberlik' açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ile berabere kalan Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan 'beraberlik' açıklaması

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Fenerbahçe ile berabere kalan Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan 'beraberlik' açıklaması

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve ligdeki yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal maçı değerlendirdi.

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bugün takımımız için özel bir gündü. Birçok istatistik bir araya geldi. Bininci golü attık, 55 yıllık tarihimizde yenilmezlik serisini devam ettirdi. Ben de 500. maçıma çıktım. Anlamlı bir maç, benim için de anlamlıydı. Fenerbahçe'ye karşı olması da önemliydi. Maça iyi başladık. Fenerbahçe'yi istediğimiz yerde tuttuk, bunun da sonucunu aldık. 1-1'e kadar iyi oynadık. Fenerbahçe'nin zaaflarını bildiğimiz için fırsat anlarını bekledik. Pozisyonlar bulduk ama atamadık. Fenerbahçe'nin de pozisyonları oldu. Hücum ve savunma geçişlerini iyi yaptık. Takımdaşlığın ve birlikte oynamanın önemini bilen bir oyuncu grubumuz var. Kendilerine teşekkür ediyorum.

6-0 kaybettiğimiz Hatayspor maçından bu yana yenilmedik. Göreve yeni gelmiştim. Ondan sonra takım olduk. Her etkeniyle takım olduk. Yaptığımız çalışmalarla takım olduk. İyi gidiyoruz. Her takım bir gün mutlaka yenilecektir. Bizim bu seriyi biraz galibiyetlerle taçlandırmamız lazım.

Fenerbahçe ile berabere kalan Antalyasporda Ersun Yanaldan beraberlik açıklaması

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