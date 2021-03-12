Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik, New York Times'a haber oldu! 360 milyon dolarlı korku...

Fenerbahçe ile Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports arasında yaşanan gerginlik, New York Times gazetesine de haber oldu. “360 milyon dolarlık bir TV anlaşmasını tehdit eden komplo” başlığıyla verilen Tariq Panja imzalı haberde şu ifadeler kullanıldı: “Aylar önce Türk ligi maçları sırasında küfürlü tezahüratlar yayınlandı ancak kimse fark etmedi. Ta ki ocak ayına kadar. Bir seyirci Karagümrük-Konyaspor maçının yayını sırasında bu küfürlü tezahüratı fark etti. Fenerbahçe’yi, beIN Media Group ile karşı karşıya getiren ve gittikçe sertleşen tartışmanın en son parlama noktası oldu bu olay.

F.BAHÇE 'KOMPLO' DİYOR

Fenerbahçe, beIN Türkiye’nin Hande Sümertaş gibi Galatasaray’ın eski çalışanı olan ya da bu kulübe sempati duyan kişilerle dolu olduğunu ve ligin bu kişilerce sabote edildiğini savunuyor. Kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, ‘Art arda gelen tüm bu olayları insan hatası olarak görmek safça bir davranış olur’ diyerek, savundukları tezlerde ısrarcı olduklarını ifade ediyor.

TANSİYON DÜŞMÜYOR

Bu ihtilaf, beIN yöneticilerine de zarar verdi. Şirketin Türk olmayan bazı çalışanları ülke dışına çıkarıldı. Rashed al-Marri, Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltmek için Doha’dan getirildi. Ancak, hiçbir şey tansiyonu düşüremedi. Son olarak bu mücadele mahkemelere taşındı. Bunun Süper Lig için ciddi mali sonuçları olabilir. beIN, ligin TV hakları için 360 milyon dolar civarında ücret ödüyor. Federasyon, yeni TV hakları satışı planlıyor. beIN ise Türkiye’de devam etmenin tüm bu zahmete değip değmeyeceğini düşünüyor.”

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