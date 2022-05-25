Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ile ayrılık aşamasında olan Mesut Özil Endonezya yolunda

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig
Fenerbahçe ile ayrılık aşamasında olan Mesut Özil Endonezya yolunda

Koç’un ‘menajeriyle görüşüyoruz’ dediği yıldız oyuncu, kopmak üzere...

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda somut bir gelişme yok.

Ali Koç’un, Mesut’la ilgili olarak, “Menajeriyle konuştuk. İki taraf için de hayırlısını istiyoruz bunu da istişarelerle belirleyeceğiz. 2023’te şampiyonluktan başka hedefimiz yok” demesi, ayrılığın daha güçlü bir ihtimal olduğu şeklinde yorumlandı.

Bu arada yıldız futbolcunun tekstil alanında büyük yatırımlarının olduğu ve ciddi sayıda hayran kitlesinin bulunduğu Endonezya’ya giderken fotoğraf paylaşması, bu ülkeye transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

Gözden Kaçmasın

Emre Belözoğlundan Fenerbahçe açıklamasıEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mesut Özil#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google