Fenerbahçe ile Antalyaspor 57. randevuda! Alex, eski takımına karşı...

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor.



Ligde geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a kaybederek ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe’nin aynı zamanda 32 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdi. Kanarya, son maçında ise hafta içi Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup etti. Antalyaspor ise ligde son oynadığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.



Ligde 57. randevu



İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 56 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 37 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle yanıt verdi. İki ekip arasında Antalya'da yapılan son karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.



Son 9 maçta kaybetmedi



Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 17 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

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