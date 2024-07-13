Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun konuştu! Beşiktaş teklif yaptı mı?

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yeni durağı Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş’tan geçen sezon 600 bin Euro alan milli oyuncu, Fenerbahçe'nin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Cenk Tosun’a toplam 2.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Cenk Tosun’un 1-2 gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

DHA’nın haberine göre Fenerbahçe, 2 yıllık anlaşma yaptığı milli futbolcuya yıllık ücret ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro ödeyecek.

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BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra konuyla ilgili beIN Sports'a kısa bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" ifadelerini kullandı.

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VAN BRONCKHORST'A TAKILDI

Cenk Tosun'un takımda kalmak istediği ancak yönetim ile bir türlü masaya oturamayan tecrübeli oyuncunun Teknik Direktör van Bronckhorst’a takıldığı yönünde de iddialar basında yer aldı. Hollandalı çalıştırıcının Cenk’i planladığı kadroda düşünmediği ve sözleşme yenilenmesine sıcak bakmadığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüple bağlarını büyük ölçüde koparan Cenk Tosun rotayı vakit kaybetmeden Kadıköy’e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin Teknik Direktör Mourinho’nun da onayını alarak milli oyuncuya teklifte bulunduğu ve tarafların her konuda el sıkıştığı kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Tosun, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.