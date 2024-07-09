Fenerbahçe ile anlaşan Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho'yu yıllar önce büyülemiş! 'Onun hızını seviyorum' dedi, Roma'da olmamıştı ama...

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için çabalayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE, TRANSFERDE SONA YAKLAŞTI

Portekizli teknik adamın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Suudi ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı.

BBC Arabic, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazmıştı. Al-Ahli'de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini öğrenen Fransız yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edilmişti.

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Fenerbahçe'nin istediği kanat oyuncusunun Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere ikna olduğu belirtilmişti.

MOURINHO'YU 2019'DA BÜYÜLEMİŞ

Yakın zamanda Fenerbahçe formasını sırtına geçirmesi beklenen Maximin için Jose Mourinho'nun 2019'daki sözleri ortaya çıktı.

"ONUN HIZINI SEVİYORUM"

O dönem Tottenham'da görev yapan dünyaca ünlü çalıştırıcı, "Oyuncular hakkında konuştuğumda menajerlerin mutlu olacağının farkındayım. Ancak Allan Saint-Maximin'i beğeniyorum, onun hızını seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ROMA'YA DA İSTEMİŞTİ

Daha sonra 2021'de Roma'nın başına geçen Mourinho, imza sonrasında Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak Newcastle United'ın 40 milyon sterlin talebinin ardından transferi rafa kaldırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu 4 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.