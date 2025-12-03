Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral imzayı attı!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, takımda üçüncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi sezon sonunca bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile nikah tazeledi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldı belirtildi.

🇸🇦 Al Ahli, Merih Demiral'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu. pic.twitter.com/nNaX6xrbuQ — Spor Arena (@sporarena) December 3, 2025

FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİ İDDİA EDİLİYORDU

27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği iddia ediliyordu.

PERFORMANSI

2023 yazında 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan transfer edilen ve hem performansı hem de saha içindeki savaşçı haliyle taraftarın sevgilisi haline gelen Merih Demiral, Al-Ahli formasıyla bugüne dek 81 maça çıktı ve 3 gol - 4 asist üretirken 14 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.