Fenerbahçe ile anılıyordu: Merih Demiral imzayı attı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 19:18

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, takımda üçüncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi sezon sonunca bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile nikah tazeledi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİ İDDİA EDİLİYORDU

27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği iddia ediliyordu.

PERFORMANSI

2023 yazında 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan transfer edilen ve hem performansı hem de saha içindeki savaşçı haliyle taraftarın sevgilisi haline gelen Merih Demiral, Al-Ahli formasıyla bugüne dek 81 maça çıktı ve 3 gol - 4 asist üretirken 14 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

