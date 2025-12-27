Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski'den transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Barcelona ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski katıldığı bir podcast yayınında geleceği hakkında konuştu.

Polonyalı golcünün açıklamaları şu şekilde:

"Hala biraz zamanım var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz bunu düşünmeye gerek yok. Bir süre sonra o an gelecek, ama şu anda hangi yöne gitmek istediğimi bilmiyorum. İçimde bir baskı yok ve kendime hızlı bir karar vermem için baskı yapmıyorum, çünkü buna gerek yok. Ve bu iyi bir şey. 30 ya da 26 yaşında olsaydım, gelecek sezon nerede olacağımı önceden bilmek isterdim. Ama şimdi bunu hissetmem gerekiyor. Ve henüz hissetmedim.

Bu konuda menajerimle de konuşmuyorum. Neden konuşayım ki? Daha çok zaman var. Belki bir süre sonra başlarım. Sezona zor bir başlangıç yaptım, iki sakatlık yaşadım ve ritim yakalamak benim için zordu. Bu yüzden önümüzde kaç maç olduğunu bildiğim için, sezonun geri kalanına yönelik hazırlıklara dikkat ediyorum, böylece sağlık sorunlarım olmasın ve elimden gelenin en iyisini verebileyim.

Barcelona’nın maaşımı yarıya indirmesi gibi bir konu yok. Geleceğim büyük ölçüde kulübün planına ve benim isteklerime bağlı. Şu anda, “evet” diyemem, ama onlar gelirse kesinlikle evet diyeceğim. Barcelona’ya büyük bir saygım var. Nasıl bir kulüp olduklarını biliyorum, ben de sıkı çalışma mentalitesini aşılayarak yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi ise bu seviyede oynadığım ve maçlar kazandığımız için her karşılaşmanın tadını çıkarıyorum.”