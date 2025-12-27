×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski'den transfer açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Lewandowski#Fenerbahçe#Transfer
Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowskiden transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 16:09

Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski katıldığı bir podcast yayınında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Barcelona ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski katıldığı bir podcast yayınında geleceği hakkında konuştu.

Polonyalı golcünün açıklamaları şu şekilde:

"Hala biraz zamanım var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Henüz bunu düşünmeye gerek yok. Bir süre sonra o an gelecek, ama şu anda hangi yöne gitmek istediğimi bilmiyorum. İçimde bir baskı yok ve kendime hızlı bir karar vermem için baskı yapmıyorum, çünkü buna gerek yok. Ve bu iyi bir şey. 30 ya da 26 yaşında olsaydım, gelecek sezon nerede olacağımı önceden bilmek isterdim. Ama şimdi bunu hissetmem gerekiyor. Ve henüz hissetmedim.

Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowskiden transfer açıklaması

Haberin Devamı

Bu konuda menajerimle de konuşmuyorum. Neden konuşayım ki? Daha çok zaman var. Belki bir süre sonra başlarım. Sezona zor bir başlangıç yaptım, iki sakatlık yaşadım ve ritim yakalamak benim için zordu. Bu yüzden önümüzde kaç maç olduğunu bildiğim için, sezonun geri kalanına yönelik hazırlıklara dikkat ediyorum, böylece sağlık sorunlarım olmasın ve elimden gelenin en iyisini verebileyim.

Gözden KaçmasınGalatasaray ve Fenerbahçe, Milanın yıldızı için transfer düellosundaGalatasaray ve Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için transfer düellosunda!Haberi görüntüle

Barcelona’nın maaşımı yarıya indirmesi gibi bir konu yok. Geleceğim büyük ölçüde kulübün planına ve benim isteklerime bağlı. Şu anda, “evet” diyemem, ama onlar gelirse kesinlikle evet diyeceğim. Barcelona’ya büyük bir saygım var. Nasıl bir kulüp olduklarını biliyorum, ben de sıkı çalışma mentalitesini aşılayarak yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi ise bu seviyede oynadığım ve maçlar kazandığımız için her karşılaşmanın tadını çıkarıyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lewandowski#Fenerbahçe#Transfer

BAKMADAN GEÇME!