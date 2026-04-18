Fenerbahçe ile anılıyordu! Lewandowski'den geleceği için açıklama

Robert Lewandowski'den geleceği için bir açıklama geldi. Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcü TV3'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Zamanımız var, kulüp ne düşündüğümü biliyor. Düşünmek için zamana ihtiyacım var; bu iki taraf için de geçerli. Basında her gün yeni bir haber çıkıyor, ama bizim için önemli değil. En önemli şey, bu sezon birlikte ne yapmak istediğimiz.

Sözleşme yenileme teklifi aldım mı? Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Önemli olan lig. Daha sonra konuşabiliriz."

Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri hakkında: Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde olmak istiyorduk ama şimdi önümüzde birkaç maç var ve ligi kazanmak istiyoruz. Bazen kaybediyoruz ve futbol her zaman adil değil. Futbolda güzel şeyler var ama acı da var.

