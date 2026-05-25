Fenerbahçe ile anılıyordu! Jorge Jesus'tan büyük sürpriz

Haberin Devamı

Jorge Jesus için beklenen karar çıktı. Suudi Arabistan’da şampiyonluk yaşayan Potrekizli çalıştırıcı takımında kalıyor.

Ayrılık iddiaları gündemi meşgul ederken, Suudi basını, Jesus'un Al Nassr ile devam edeceğini duyurdu. Habere göre, kulüp yönetimi Jorge Jesus ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

RONALDO DA KALMASINI İSTİYOR

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo’nun da Portekizli teknik adamla devam edilmesi yönünde yönetime görüş bildirdiği ifade edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus’un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

Deneyimli teknik isim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki tamamlanması gereken bir hikayem vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

7 yıl aradan sonra Al Nassr’ı Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluğa taşıyan Jorge Jesus’un kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.