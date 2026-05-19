×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de heyecanlandıran Antonio Conte gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Antonio Conte
Fenerbahçede heyecanlandıran Antonio Conte gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 12:40

İsmi Fenerbahçe ile anılan Napoli'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Antonio Conte, bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmaya karar verdi.

Haberin Devamı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Antonio Conte takımdan ayrılma kararı aldı.

Çizme basınındaki haberlere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Antonio Conte ile dostane bir ayrılık için sözleşmenin erken feshi için görüşmelere başladı.

Conte bu ayrılığın bir an önce gerçekleşmesi için gelecek sezonki 8 milyon euroluk net maaşından, biriken prim ve alacaklarından vazgeçmeye hazır.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırımdan Volkan Demirel sürprizi Kritik toplantı gerçekleşecekAziz Yıldırım'dan Volkan Demirel sürprizi! Kritik toplantı gerçekleşecekHaberi görüntüle

BAŞKANLA DERİN FİKİR AYRILIKLARI VAR

Antonio Conte ile Aurelio De Laurentiis arasında gelecek sezonki transfer bütçesi ve kadro planlaması konusunda derin fikir ayrılıkları bulunduğu ve tecrübeli teknik adamın bu yüzden takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

İTALYA MİLLİ TAKIMI VE FENERBAHÇE İDDİALARI

İsmi İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için geçen ancak federasyondan henüz resmi bir teklif almayan Antonio Conte'nin adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin futbol yapılmasının başına getirmeyi planladığı İtalyan efsanesi Paolo Maldini aracılığıyla Antonio Conte ile teknik direktörlük pozisyonu için görüşmelere başladığı ve ilk temasların pozitif yönde olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçede heyecanlandıran Antonio Conte gelişmesi

İLK SENESİNDE ŞAMPİYON YAPTI, BU SEZON 2. SIRADA

Napoli'yle ilk sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezon başında İtalya Süper Kupası'nı kazanan Antonio Conte, bu sezon ligde son haftaya 73 puanla, şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Conte'nin öğrencileri Serie A'nın son haftasında sahasında Udinese'ye karşı 1 puan alması halinde ligi 2. sırada tamamlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Antonio Conte

BAKMADAN GEÇME!