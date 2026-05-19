Fenerbahçe'de heyecanlandıran Antonio Conte gelişmesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Antonio Conte takımdan ayrılma kararı aldı.

Çizme basınındaki haberlere göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Antonio Conte ile dostane bir ayrılık için sözleşmenin erken feshi için görüşmelere başladı.

Conte bu ayrılığın bir an önce gerçekleşmesi için gelecek sezonki 8 milyon euroluk net maaşından, biriken prim ve alacaklarından vazgeçmeye hazır.

BAŞKANLA DERİN FİKİR AYRILIKLARI VAR

Antonio Conte ile Aurelio De Laurentiis arasında gelecek sezonki transfer bütçesi ve kadro planlaması konusunda derin fikir ayrılıkları bulunduğu ve tecrübeli teknik adamın bu yüzden takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

İTALYA MİLLİ TAKIMI VE FENERBAHÇE İDDİALARI

İsmi İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için geçen ancak federasyondan henüz resmi bir teklif almayan Antonio Conte'nin adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin futbol yapılmasının başına getirmeyi planladığı İtalyan efsanesi Paolo Maldini aracılığıyla Antonio Conte ile teknik direktörlük pozisyonu için görüşmelere başladığı ve ilk temasların pozitif yönde olduğu iddia ediliyor.

İLK SENESİNDE ŞAMPİYON YAPTI, BU SEZON 2. SIRADA

Napoli'yle ilk sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezon başında İtalya Süper Kupası'nı kazanan Antonio Conte, bu sezon ligde son haftaya 73 puanla, şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Conte'nin öğrencileri Serie A'nın son haftasında sahasında Udinese'ye karşı 1 puan alması halinde ligi 2. sırada tamamlayacak.