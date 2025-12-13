Fenerbahçe ile anılıyordu: Alanyaspor'dan Maestro kararı!

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 12:30

Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Sarı - lacivertlilerin gündemine gelen Maestro'nun durumu belli oldu.

Fenerbahçe, ocak ayında eksik gördüğü yerleri tespit edip kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı - lacivertliler bu yönde transfer çalışmalarına başladı.

8 numara arayan Fenerbahçe'de gündeme Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Maestro geldi. Futbol Direktörü Devin Özek'in, 22 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı iddia edilmişti.

Edinilen bilgiye göre Alanyaspor, sezon sonuna kadar oyuncu satmaya sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Öte yandan Fenerbahçe'den de Maestro için Alanyaspor'a giden bir teklif yok. Kanarya'nın önceliğinin, başka orta saha oyuncuları olduğu gelen bilgiler arasında.

