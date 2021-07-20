Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Lazio formasıyla gollerine devam ediyor
İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun, Serie D ekiplerinden Belluno'yu 11-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Vedat Muriqi, 2 gol birden kaydetti.
Takımın başına Maurizio Sarri'yi getiren Lazio'da, Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edilen Vedat Muriqi gollerine devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Belluno ile yaptığı hazırlık maçıyla devam eden Lazio, sahadan 11-0 galip ayrıldı.
Lazio'nun gollerini 7'de Felipe Anderson, 18', 37', 45'de Luis Alberto, 34', 42'de Caicedo, 36'da Hysaj, 65'de Marusic, 72'de Akpa Akpro, 77 ve 85'de Vedat Muriqi kaydetti.
Muriqi, 10-0 kazanılan Top 11 Radio Club maçında da 1 gol atmıştı.